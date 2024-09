Nueva audiencia en el caso de El Boza

Este jueves, 12 de septiembre, se desarrolla una nueva audiencia en el caso en el cual se encuentra involucrado el cantante de música urbana Humberto Ceballos, conocido como El Boza, luego que el año pasado, una joven resultara herida de impacto de bala durante una fiesta en su casa.

Alexis Ríos, abogado del artista, aclaró que, en el acto de hoy, en las oficinas del Sistema Penal Acusatorio (SPA), en Plaza Ágora, no debe estar Boza y el que está citado es otra persona (el amigo del cantante).

“El incidente que se dio en la casa de El Boza fue cuando él estaba durmiendo y un amigo tomó el arma de fuego en ese momento. Él (Boza) no es imputado. La muchacha cuando fue a rendir entrevista dijo que fue El Boza que le había disparado, pero los testigos desmintieron eso, todos son consistentes. Además de eso, la diligencia de recreación que se hizo corrobora que los testigos tenían razón y no la muchacha, que dio una versión totalmente diferente, que no concordaba con el impacto de bala en la pared”, relató el jurista.

Explicó que la Fiscalía pretende que el intérprete de “Party en mi casa” sea tercero civilmente responsable, “no lo pudieron imputar por el delito de lesiones personales ni de posesión de armas, porque el arma tenía permiso”.

“Yo voy a presentar un incidente de nulidad en el acto de audiencia”, reveló Ríos.

Los hechos se dieron en abril de 2023, en medio de una fiesta que el reguesero realizó en su residencia, en donde una joven fue baleada en un glúteo y tuvo que ser trasladada al cuarto de urgencias de la Policlínica J.J. Vallarino, de Juan Díaz.