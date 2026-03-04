Nuevo juicio a Harvey Weinstein por violación comenzará el 14 de abril en EEUU

El exproductor cinematográfico Harvey Weinstein enfrentará un nuevo juicio a partir del 14 de abril en Manhattan por un cargo de violación, sobre el que un jurado no pudo llegar previamente a un veredicto unánime, anunció su dijo su agente el miércoles.

Las tensiones entre los miembros del jurado por la acusación de violación en tercer grado, presentada por una mujer llamada Jessica Mann, llevaron al juez a declarar la nulidad del proceso, de modo que el caso pudiese ser estudiado nuevamente en una fecha posterior.

En junio de 2025, un jurado declaró culpable a Weinstein de agresión sexual contra Miriam Haley, y absolvió al otrora magnate del cine por la presunta agresión sexual contra Kaja Sokola.

Weinstein, de 73 años y en silla de ruedas por problemas de salud, cumple una sentencia de 16 años de prisión, después de ser condenado en otro proceso en California por la violación de una actriz europea.

El portavoz de Weinstein, Juda Engelmayer dijo que "cada vez que los fiscales han pedido a un jurado que condene a Harvey Weinstein basándose precisamente en la acusación (de Mann), no han logrado alcanzar un veredicto unánime".

"El señor Weinstein siempre ha sostenido que la relación fue consensuada, y esperamos presentar las pruebas de nuevo", agregó Engelmayer.

La condena del ganador del Óscar por el cargo relacionado con Miriam Haley supuso una reivindicación para Haley, cuya denuncia contribuyó en parte al veredicto inicial de culpabilidad en 2020.

El caso impulsó al movimiento "MeToo", de denuncia de los abusos a las mujeres.

Weinstein cayó en 2017, cuando las acusaciones en su contra se hicieron públicas.

El movimiento sacudió a la industria del cine y expuso una explotación sistemática de mujeres jóvenes que esperaban trabajar en el entretenimiento.

Más de 80 mujeres acusaron a Weinstein de conducta sexual inapropiada a raíz de la reacción mundial contra los hombres que abusan de su posición de poder.

La condena original de 2020 contra Weinstein fue anulada por una corte de apelaciones de Nueva York en 2024, al encontrar irregularidades en la forma en que se presentaron los testigos. Se ordenó entonces la repetición del juicio.