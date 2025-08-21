Obra inspirada en la vida de Anita Correa

Elida Jiménez recuerda a su hija Anita Correa, la joven panameña que falleció a los 28 años tras una vida marcada por la osteogénesis imperfecta, pero también por los sueños cumplidos, inspiración y un espíritu que trascendió barreras.

Jiménez contó a Metro Libre que la idea de escribir el libro nació junto a su hija en enero de 2023, cuando empezaron a escribir juntas. Sin embargo, ante el agravamiento de la ansiedad y la depresión que Anita padecía, ella misma le pidió a su madre que continuara sola: “Tú tienes la capacidad para hacerlo. Tú sabes nuestra historia, tú sabes nuestra vida”.

El resultado de esa promesa es el lanzamiento del libro “Detrás del escenario”, obra que retrata la vida de Anita y simboliza ese amor entre ambas. Además, muestra los obstáculos que enfrentó en un país donde la inclusión sigue siendo un reto.

“Han pasado 28 años y seguimos viviendo lo mismo: accesos limitados, discriminación en las escuelas y en el trabajo. El libro es también un llamado a cambiar esa realidad”, señaló Jiménez.