Cultura

Ocho cuadras de Brooklyn se llamarán “Little Panama Way”

Un grupo de profesionales panameños en Nueva York busca promover nuestra cultura

Ocho cuadras de Brooklyn se llamarán “Little Panama Way”
Cortesía | El abogado panameño Gregorio Mayers.
Ocho cuadras de Brooklyn se llamarán “Little Panama Way”
Cortesía | Sesión del Consejo Municipal de Nueva York.
Zulema Emanuel
02 de julio de 2026
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