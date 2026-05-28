Cultura

Organizan el festival ‘Picadera Latina Vol.1’

Los organizadores explicaron que la propuesta culinaria se completará con una variada carta de cocteles de autor

Organizan el festival ‘Picadera Latina Vol.1’
Magnific | Una picada con diferentes tipos de carne.
Zulema Emanuel
28 de mayo de 2026
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