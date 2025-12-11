Organizan un desfile navideño de mascotas

Las mascotas tendrán su espacio navideño el próximo domingo, 21 de diciembre, cuando se realice en Pedregal el evento “Navicat, un mundo de golosinas”, un colorido desfile de Navidad organizado por la Junta Comunal de ese corregimiento y la Veterinaria Dr. Arcia.

Los organizadores explicaron que las mascotas serán las protagonistas de esta actividad. Los asistentes podrán llevar a sus perros, gatos u otro animal de compañía, para formar parte del carruaje navideño de la veterinaria. “Estás invitado a acompañarnos este domingo 21 de diciembre a participar en el desfile de Pedregal, Navicat, un mundo de golosinas”, sostuvo el veterinario Fulvio Arcia.

Destacan que el evento es gratuito y está abierto a toda la familia, para que pasen un momento de sana diversión y disfruten del espíritu de esta temporada. Asimismo, los encargados de coordinar la actividad animaron a los residentes para que aseguren su participación en las carrozas, invitando a inscribirse en el número de celular 6719-4115.