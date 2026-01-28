Panamá se convierte en el epicentro del periodismo turístico

Panamá reunirá a 49 líderes de la comunicación turística como parte de la undécima gala del Premio Pasaporte Abierto, convirtiendo al país en el epicentro internacional del periodismo del sector.A partir de mañana, 29 de enero, y hasta el 5 de febrero de 2026, periodistas, comunicadores, autoridades y referentes de distintos países visitarán lugares emblemáticos de las ciudades costeras de Panamá (Pacífico) y Colón (Atlántico). Este encuentro de formación colectiva contará con panelistas expertos de Argentina, Brasil, República Dominicana, México, Colombia, Alemania, Ecuador, Venezuela y Panamá.El programa —que integra reconocimiento profesional, formación académica, intercambio cultural y vivencias territoriales de alto valor simbólico— incluye:La gala del Premio Pasaporte Abierto: un reconocimiento al trabajo de periodistas y comunicadores especializados.Recorridos históricos: visitas al Casco Antiguo (Patrimonio de la Humanidad por la Unesco), al Canal de Panamá y a los fuertes coloniales de Portobelo.Networking estratégico: sesiones diseñadas para fortalecer alianzas internacionales.VII Foro Internacional de Líderes en Turismo: bajo el lema 'El patrimonio en diálogo: estrategias para comunicar lo que somos', este evento se realizará en el Centro de Arte y Cultura de Colón. La entrada será libre para profesionales, estudiantes, gestores culturales y público general interesado en la narrativa de destinos con profundidad y responsabilidad; no requiere inscripción previa.Esta cita forma parte del calendario 2026 de la Organización Mundial de Periodismo Turístico, la cual integra eventos formativos y conferencias internacionales destinados a fortalecer las prácticas comunicativas en el sector.