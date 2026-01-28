Panamá se convierte en el epicentro del periodismo turístico

Panamá reunirá a 49 líderes de la comunicación turística como parte de la undécima gala del Premio Pasaporte Abierto, convirtiendo al país en el epicentro internacional del periodismo del sector.

A partir de mañana, 29 de enero, y hasta el 5 de febrero de 2026, periodistas, comunicadores, autoridades y referentes de distintos países visitarán lugares emblemáticos de las ciudades costeras de Panamá (Pacífico) y Colón (Atlántico). Este encuentro de formación colectiva contará con panelistas expertos de Argentina, Brasil, República Dominicana, México, Colombia, Alemania, Ecuador, Venezuela y Panamá.

El programa —que integra reconocimiento profesional, formación académica, intercambio cultural y vivencias territoriales de alto valor simbólico— incluye:

La gala del Premio Pasaporte Abierto: un reconocimiento al trabajo de periodistas y comunicadores especializados.

Recorridos históricos: visitas al Casco Antiguo (Patrimonio de la Humanidad por la Unesco), al Canal de Panamá y a los fuertes coloniales de Portobelo.

Networking estratégico: sesiones diseñadas para fortalecer alianzas internacionales.

VII Foro Internacional de Líderes en Turismo: bajo el lema “El patrimonio en diálogo: estrategias para comunicar lo que somos”, este evento se realizará en el Centro de Arte y Cultura de Colón. La entrada será libre para profesionales, estudiantes, gestores culturales y público general interesado en la narrativa de destinos con profundidad y responsabilidad; no requiere inscripción previa.

Esta cita forma parte del calendario 2026 de la Organización Mundial de Periodismo Turístico, la cual integra eventos formativos y conferencias internacionales destinados a fortalecer las prácticas comunicativas en el sector.