Panamá será sede del “Encuentro Cultural, los Colores del Gran Caribe”

Panamá acogerá el próximo 30 de enero de 2026 el “Encuentro Cultural, los Colores del Gran Caribe”, un espacio regional de alto nivel orientado a situar la cultura como eje estratégico del desarrollo sostenible, la integración regional y la cohesión social de las naciones del Gran Caribe, en consonancia con los consensos internacionales emanados en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales (MONDIACULT 2025).

Impulsado por el Ministerio de Cultura de Panamá (MiCultura), el encuentro se proyecta como un mecanismo de articulación cultural que promueve una agenda estructurada y sostenida, reconociendo la cultura como bien público, derecho humano y motor del desarrollo, principios reafirmados en MONDIACULT y alineados con la Agenda 2030; en este marco, la jornada reunirá a ministras, ministros y autoridades de cultura de los países del Caribe, junto a actores estratégicos regionales e internacionales.

El encuentro se desarrollará en torno a dos grandes ejes temáticos, a saber por un lado la cultura como motor del desarrollo sostenible, la innovación y la economía creativa, y por el otro, el patrimonio cultural afrodescendiente como base de la identidad, la memoria histórica y el fortalecimiento del tejido social del Gran Caribe y sus diásporas.

El evento busca fortalecer la cooperación cultural regional e interregional, promover políticas públicas culturales basadas en evidencia y avanzar hacia modelos de gobernanza más inclusivos, participativos y resilientes.