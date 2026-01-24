Panamá será sede del “Encuentro Cultural, los Colores del Gran Caribe”

Entre los resultados esperados se contempla la definición de una hoja de ruta regional, el impulso a redes de cooperación cultural, así como una mayor visibilización del patrimonio cultural afrodescendiente y su contribución al desarrollo sostenible. La agenda incluirá espacios de diálogo político y técnico, actividades culturales, feria artesanal, presentaciones artísticas y un concierto abierto al público, reafirmando el compromiso de Panamá con una visión de cultura que articula identidad, desarrollo y cooperación internacional.<b>Fuente: </b>MiCultura