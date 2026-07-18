Panamá Viejo se suma al Mes de los Manglares con entrada gratis este domingo

El Patronato Panamá Viejo anunció, a través de su cuenta de Instagram, que este domingo 19 de julio el sitio arqueológico ofrecerá entrada gratuita como parte de la celebración del Mes de los Manglares.

La jornada se realizará de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., con cierre de taquilla a las 4:30 p.m. Además, habrá giras temáticas a las 10:00 a.m. y 2:00 p.m., cuyo punto de encuentro será el Centro de Visitantes.

Los asistentes también tendrán acceso a estacionamientos gratuitos y podrán utilizar el transporte interno opcional por un costo de B/.1.00. La iniciativa busca destacar la importancia de los manglares y promover el patrimonio histórico y natural del país.