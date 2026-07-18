El Impha emite aviso por calor extremo y sensación térmica de hasta 42°C

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por temperaturas y sensación térmica elevada para este sábado 18 y domingo 19 de julio, debido a condiciones cálidas que afectarán gran parte del país.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas oscilarán entre los 33°C y 35°C, mientras que la sensación térmica podría alcanzar entre 35°C y 42°C por la combinación de factores atmosféricos y la influencia de la actividad humana.

Las áreas bajo vigilancia son las tierras bajas de Chiriquí, el centro y sur de Veraguas, Los Santos, Herrera, el centro-sur de Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién, la comarca Emberá, Colón y la comarca Guna Yala.

El Impha advirtió que, durante el día, las condiciones podrían elevar el nivel de riesgo a "precaución extrema", aumentando la posibilidad de insolación, calambres y golpes de calor, por lo que recomendó mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y reducir las actividades al aire libre en las horas de mayor calor.

Además, para este fin de semana también se mantienen vigentes avisos de vigilancia por lluvias con tormentas eléctricas significativas y por la incursión de partículas de polvo del Sahara.