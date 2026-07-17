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Los juegos ilegales le generan pérdidas a la lotería de B/.100 millones anuales

El director de la Lotería Nacional de Beneficencia trabaja para combatir la lotería clandestina que se vende en el país

Los juegos ilegales le generan pérdidas a la lotería de B/.100 millones anuales
Evelyn González | El director de la LNB, Isidro Sigfrido Carbonell Olmos.
Los juegos ilegales le generan pérdidas a la lotería de B/.100 millones anuales
Cortesía | Billeteros.
Los juegos ilegales le generan pérdidas a la lotería de B/.100 millones anuales
ML | Cartón de lotería ilegal.
Los juegos ilegales le generan pérdidas a la lotería de B/.100 millones anuales
Cortesía | Donaciones.
Amilkar Rodriguez
17 de julio de 2026

Cerca de 380 comercios estarían involucrados en la venta de chances clandestinos, lo que genera pérdidas superiores a los 100 millones de dólares anuales para el Estado, informó el director de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), Isidro Carbonell.

Para combatir esta práctica, Carbonell explicó que ”desde la institución evaluamos mantener inspectores de manera permanente y rotativa en áreas estratégicas para prevenir la venta clandestina y otras prácticas ilícitas de este producto”.

El funcionario también indicó que: ”Hemos promovido internamente la revisión de una ley que ya había sido preparada antes de mi administración. Sin embargo, como la LNB no tiene iniciativa legislativa, debemos hacer el enlace con el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, para que pueda evaluarla y promoverla”.

Respecto a la venta de chances casados por los mismos billeteros, Carbonell señaló que esta práctica no es nueva y que desde la década de 1970 la institución ha realizado operativos para combatirla mediante la imposición de multas. Explicó que las sanciones abarcan tanto la venta de rifas o chances casados como la comercialización con sobreprecios.

Igualmente añadió que, en muchos casos, se recurre a revendedores, quienes incrementan el precio del producto en lugar de obtener sus ganancias a través del porcentaje de comisión establecido, afectando directamente a los compradores.

Con los operativos que ejecuta la LNB se busca erradicar por completo la venta ilegal de chances clandestinos nacionales y extranjeros.
Investigaciones a los billeteros

ml | Sobre las investigaciones a los dueños de libretas, el director de la LNB aclaró que, “al revisar los expedientes, los billeteros no cumplían con uno o varios de los requisitos que establece la ley o los procedimientos. A esos se les inactivó la libreta”.

Lotería extranjera que opera en Panamá

ml | El director de la Lotería Nacional de Beneficencia afirmó que, en coordinación con la Asamblea, se impulsarán acciones para reducir la comercialización y el juego de loterías de otros países que operan de manera ilegal en el territorio nacional.

Plan social de la LNB

ml | De acuerdo con el director de la LNB, el plan social consiste en realizar donaciones a personas y a las comunidades; “cualquiera puede ir a la lotería a pedir una donación, pero además de eso tenemos subsidios a fundaciones sin fines de lucro”.

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