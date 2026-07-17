Movimiento de contenedores en los puertos creció un 1.8%

El movimiento de contenedores en los principales puertos panameños aumentó un 1.8% al cierre del primer semestre de este año, así lo revelan los datos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Entre enero y junio el Sistema Portuario Nacional (SPN) movilizó 4,915,466 TEU, que es la unidad de medida utilizada para calcular la capacidad de carga de contenedores. La cifra representa un incremento respecto a los 4,829,562 TEU registrados en el mismo periodo de 2025.

De los seis principales puertos, SSA Marine MIT lideró el movimiento de contenedores con 1,610,841 TEU, un 23.1% más que los 1,308,399 TEU registrados el año anterior. Le siguió Colón Container Terminal con 981,246 TEU, para un incremento de 19.8% frente a 819,274 de 2025. El puerto PSA Panama International Terminal también registró crecimiento al movilizar 742,238 TEU, un 5.4% más que los 703,948 del año anterior.

En contraste, el Puerto Balboa movilizó 1,143,984 TEU, una caída de 11.9% frente a 1,297,770 registrados anteriormente. Mientras que el Puerto Cristóbal alcanzó 409,685 TEU, 34.9% menos que los 629,143 de 2025.

Cabe mencionar que ambas terminales portuarias se mantienen en fase de recuperación, ya que a inicios del mes de febrero el gobierno asumió el control de ambos puertos, que hasta ese momento eran operados por Panama Ports Company, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y la empresa.

En tanto Bocas Fruit Co. fue el que más bajó con 27,472 TEU, una disminución de 61.3% comparado con 71,028 TEU.