$!Un anteproyecto de ley propone nuevas reglas y límites a bancos

Un anteproyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional plantea imponer nuevas obligaciones y prohibiciones a los bancos y financieras en su relación con los clientes, bajo un “régimen especial de protección al consumidor financiero”.

La iniciativa presentada por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda, establece que “serán nulas” las cláusulas contractuales en las que el cliente renuncie anticipadamente a derechos mínimos. Además, prohíbe expresamente que las entidades financieras adopten “medidas de represalia” contra consumidores que ejerzan reclamos de buena fe, amparados en sus “derechos reconocidos por la Constitución, la ley o normas aplicables”.

Según Pineda, la propuesta busca actualizar el marco jurídico de protección en esta materia mediante el reconocimiento expreso de un catálogo moderno de derechos para el consumidor financiero.

El documento establece que, “las entidades financieras únicamente podrán cobrar aquellos intereses, comisiones, gastos y cargos expresamente autorizados por la ley”.

Asimismo, determina que “todo empleador que practique descuentos del salario de un trabajador destinados al pago de obligaciones financieras deberá remitir las sumas retenidas a la entidad acreedora dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al pago del salario”. Además que, “todo consumidor financiero tendrá derecho a reportar de manera inmediata cualquier operación que considere no autorizada, para lo cual las entidades deberán mantener canales permanentes de atención las veinticuatro (24) horas del día”; y que “la sola circunstancia de que un consumidor financiero haya sido mencionado, denunciado, investigado, imputado o vinculado a un proceso penal, civil, administrativo o disciplinario de carácter público no constituirá, por sí misma, causa suficiente para la terminación unilateral de la relación contractual”.

Al sustentar la iniciativa, Pineda aseguró que con esta legislación se acabarán las comisiones fantasma, los cobros indebidos, las letras pequeñas y los débitos no autorizados. El diputado también enfatizó que la ley evitará que las entidades aumenten las tasas de interés de forma unilateral cuando les conviene sin reducirlas cuando el mercado baja, que congelen o cierren cuentas bancarias basándose únicamente en menciones noticiosas sin que exista una sentencia en firme, o que los bancos lucren al retrasar la aplicación de los pagos. Concluyó señalando que el sistema financiero debe estar estrictamente al servicio de la gente y no aprovecharse de ella.

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), indicó que hasta el día de ayer no habían “recibido de la Asamblea de Diputados el Anteproyecto de Ley: “Que establece el régimen especial de protección del consumidor financieros y dicta otras disposiciones complementarias”. Explicaron que recibieron “de terceros un borrador de la misma”, por lo que estarán “iniciando el proceso de evaluación del Anteproyecto de Ley”.

Recalcaron que la SBP “apoya las iniciativas que resulten en una mayor protección del consumidor financiero y no perjudiquen la competitividad y estabilidad del centro bancario”.