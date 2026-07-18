La Policía Nacional recaptura a prófugo de La Joyita

La Policía Nacional informó la recaptura de Edwin González Córdoba, quien se mantenía prófugo del centro penitenciario La Joyita.

La aprehensión se realizó en el sector de Loma Cobá, distrito de Arraiján, durante un operativo de búsqueda y verificación desarrollado por unidades policiales, quienes lograron ubicar al ciudadano requerido por las autoridades.

Tras su captura, González Córdoba fue puesto a disposición de las autoridades competentes para los trámites correspondientes y su reingreso al sistema penitenciario.

La Policía Nacional reiteró que mantiene operativos permanentes para ubicar y recapturar a personas requeridas por la justicia, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana.