Pasión Vega llega con copla y folclore

La cantante española Pasión Vega llegará a Panamá con “Todo lo que tengo”, un espectáculo que propone un recorrido musical entre España y Latinoamérica a través de canciones que conectan sus raíces, tradiciones y emociones. La presentación será este miércoles 28 de octubre, a las 6:00 p.m., en el Ateneo de Ciudad del Saber, con entrada gratuita, como parte de la programación del Centro Cultural de España – Casa del Soldado.

La propuesta nace del interés de la artista por explorar la música y el folclore latinoamericanos desde sus propias raíces, en un viaje de ida y vuelta entre dos territorios unidos por la lengua, la historia y una memoria musical compartida. El repertorio combina sonidos latinoamericanos con la canción española, la copla y otras expresiones populares.

Pasión Vega, nacida en Madrid y criada en Málaga, a lo largo de su carrera ha publicado 14 álbumes y compartido escenario con figuras como Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Armando Manzanero y Juan Luis Guerra.