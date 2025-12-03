Paulina Rubio enfrenta un duro golpe: desalojada de su casa en Miami

La polémica sigue rondando a Paulina Rubio. Ahora, la artista perdió su residencia en Miami por falta de pago y daños en la propiedad, una deuda que supera los 100 mil dólares.

Según datos, La chica Dorada está enfrentando problemas económicos a raíz de los conflictos legales con sus exparejas Nicolás Vallejo Nájera “Colate” y Gerardo Bazúa, debido a los altos costos de sus procesos judiciales por custodia de sus hijos.

El desalojo que enfrentó la hija de Susana Dosamantes también se debe a que ya no puede costear algunos pagos pendientes, “tiene muchas deudas y debía parte de la hipoteca de su casa”, señaló la periodista Maxine Woodside.

Según la periodista, la información le llego a través de Óscar Madrazo, quien es gran amigo de la cantante. «Él me estaba contando que a Paulina la sacaron de su casa...» El arrendador exige más de 110, 000 dólares: 70, 000 por dos meses de renta sin pagar, 35 000 por permanecer 15 días extra tras vencer el contrato y más de 5 000 por daños a la propiedad.

Con esta noticia, la cantante Paulina Rubio atraviesa por uno de sus peores momentos financieros y legales, mientras su futuro en Estados Unidos y su estabilidad personal quedan en la mira.