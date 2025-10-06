Pedrito: Un musical con alma panameña

Desde este lunes 6 y hasta el 31 de octubre, el Teatro Pacífico se viste de música, nostalgia y orgullo panameño con el estreno del musical “Pedrito”, una producción dirigida por Benjamín Cohen que rinde homenaje a la vida y trayectoria de Pedro Altamiranda, figura icónica de la cultura nacional.

Durante la conferencia de prensa, Cohen destacó que la obra busca retratar no solo al artista, sino también al ser humano comprometido con su tiempo, con valores y con la realidad social y política que marcó su carrera. “Ha sido un verdadero honor poder llevar a escena un personaje tan querido como Pedrito. El reto fue enorme, pero estoy convencido de que el público va a disfrutarlo tanto como nosotros al crearlo”, expresó.

Uno de los protagonistas, Luis Arteaga, resaltó que el musical va más allá del entretenimiento, ya que “trasciende lo musical; refleja cómo vivimos, reímos, celebramos y enfrentamos nuestras realidades”.

Las funciones de “Pedrito” se presentarán de martes a sábado a las 8:00 p.m., y los domingos a las 3:30 p.m., y 6:30 p.m. Los boletos tienen un valor de $57 en Tu Boleto Ya.