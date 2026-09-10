Peso Pluma y Tito Double P lideran finalistas Billboard Latinos 2026

Telemundo y Billboard anunciaron hoy la lista de finalistas de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, la ceremonia de mayor trayectoria y prestigio en la industria. El evento se transmitirá en vivo el 22 de octubre por Telemundo y Peacock desde el James L. Knight Center de Miami.

Peso Pluma encabeza la lista con 17 menciones, consolidando su posición como ícono global de la música mexicana y principal exponente de los corridos tumbados. Lo siguen Tito Double P, con 15 nominaciones, y Fuerza Regida, con 12. Entre las mujeres, Karol G lidera con nueve menciones, mientras que Prince Royce suma ocho y Bad Bunny siete.

La premiación se entregará en 47 categorías que abarcan los principales géneros de la música latina: Latin Pop, Tropical, Latin Rhythm y Regional Mexicano. Además, se reconocerán trayectorias extraordinarias con los Premios Honorarios Billboard, entre ellos Vanguardia, Trayectoria Artística y Espíritu de la Esperanza.

Este año se incorpora por primera vez la categoría Artista de los Fans, cuyo ganador será elegido exclusivamente por el público. Los cinco artistas con mayor número de menciones competirán por este reconocimiento. Las votaciones estarán abiertas en Telemundo.com/VOTA hasta el 22 de octubre a las 8 p.m. ET.

Entre las nominaciones más destacadas, Peso Pluma compite en Artista del Año, “Top Latin Album” por Dinastía junto a Tito Double P, y Artista Regional Mexicano del Año, Solista. Sus colaboraciones con Tito Double P, como “daño” y “dopamina”, acumulan múltiples menciones en categorías de streaming y canción del año.

Tito Double P figura en 15 categorías, incluidas Artista del Año y Artista Regional Mexicano del Año, Solista. Sus colaboraciones con Peso Pluma le otorgaron nueve menciones, destacando el tema “daño”, finalista en Global 200 Canción Latina del Año y “Hot Latin Song” Canción del Año.

Fuerza Regida, fenómeno global del regional mexicano, compite en 12 categorías, incluidas Artista del Año y Global 200 Artista Latino del Año. Su tema “Marlboro Rojo” es finalista en cuatro categorías, mientras que “Cuando No Era Cantante” suma dos.

La lista completa de finalistas está disponible en Telemundo.com, página oficial de los Premios Billboard de la Música Latina. Los resultados se basan en datos de Billboard y Luminate, que incluyen streaming, ventas digitales, difusión radial y giras entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026.