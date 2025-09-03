Cultura

Pin Pin regresa a la TV con nuevas aventuras

A partir de este sábado, 6 de septiembre, lo podrán ver en Nextv Canal 21 a las 9:30 a.m., en las Aventuras de Micomono y Pomposita, con un segmento especial

E.González | El payaso Pin Pin interpretado por Luis Sagel.
Maribel Salomón
03 de septiembre de 2025

El querido payaso panameño ‘Pin Pin’, interpretado por Luis Sagel, está de vuelta en la pantalla chica para alegrar a los más pequeños de la casa. A partir de este sábado, 6 de septiembre, Pin Pin formará parte del programa ‘Las aventuras de Micomono y Pomposita’, que se transmite por NexTV, canal 21, a las 9:30 a.m.

En esta nueva etapa, los pequeños podrán disfrutar del segmento “El tesoro de los niños”, un espacio pensado para entretener, educar y transmitir valores de una manera divertida y creativa. Con su estilo único y lleno de energía, Pin Pin promete conquistar nuevamente a toda una generación que creció con sus ocurrencias y, al mismo tiempo, conectar con nuevos públicos que apenas empiezan a descubrir su mundo.

Luis Sagel, quien ha dado vida al personaje durante años, se ha destacado por llevar alegría y mensajes positivos a miles de familias panameñas, consolidando a Pin Pin como uno de los íconos infantiles más queridos del país.

