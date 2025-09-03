Pin Pin regresa a la TV con nuevas aventuras

El querido payaso panameño ‘Pin Pin’, interpretado por Luis Sagel, está de vuelta en la pantalla chica para alegrar a los más pequeños de la casa. A partir de este sábado, 6 de septiembre, Pin Pin formará parte del programa ‘Las aventuras de Micomono y Pomposita’, que se transmite por NexTV, canal 21, a las 9:30 a.m.

En esta nueva etapa, los pequeños podrán disfrutar del segmento “El tesoro de los niños”, un espacio pensado para entretener, educar y transmitir valores de una manera divertida y creativa. Con su estilo único y lleno de energía, Pin Pin promete conquistar nuevamente a toda una generación que creció con sus ocurrencias y, al mismo tiempo, conectar con nuevos públicos que apenas empiezan a descubrir su mundo.

Luis Sagel, quien ha dado vida al personaje durante años, se ha destacado por llevar alegría y mensajes positivos a miles de familias panameñas, consolidando a Pin Pin como uno de los íconos infantiles más queridos del país.