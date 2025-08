Pop-Funk sin fronteras: Darumas arrasa con “Hollywood” y alcanza 6.9 M en Youtube

El trío bilingüe de pop-funk Darumas enciende la rocola y sigue bailando con el vibrante video de “Hollywood”, su más reciente sencillo incluido en Darumas+, un álbum de 15 temas que celebra la espontaneidad, la sensualidad y una fusión de géneros sin complejos.

Ya acumula más de 6.9 millones de reproducciones. El video de “Hollywood” irradia energía y confianza, en perfecta sintonía con la letra decidida y ascendente de la canción.

Frases como “Please don’t let it drop, we’re just taking off” (Por favor no lo dejes caer, estamos despegando) y “Like a Hollywood sign, we pop” (Brillamos como un letrero en Hollywood) reflejan la ambición del grupo y refuerzan el mensaje de crecimiento imparable y poder estelar. Es una declaración visual y sonora que posiciona a Darumas como una fuerza emergente lista para brillar // mira el video aquí.

El álbum debut “Darumas+” es una “carta de amor al funk latino” que mezcla sonidos de pop, funk y disco con la esencia multicultural de sus integrantes: Aldana Aguirre (bajo, Argentina), Ceci Leon (voz/guitarra, Miami/Cuba) y Vedala Vilmond (voz, Haití/Chile).

El álbum arranca con “Puerta Abierta”, una canción llena de alma, fuerza y propósito; también destacan temas como “Francotirador”, con un groove encendido que la banda presentó en los Latin Grammys; el himno bilingüe de empoderamiento “Wanna Be”, en clave disco-bubblegum; y el más reciente sencillo “Ex-Cusas”, un juego de palabras ingenioso y emocional sobre las relaciones fallidas, envuelto en un R&B funky con metales, ritmos playeros y coros explosivos.

En poco más de un año, Darumas ha alcanzado nuevos niveles: una nominación al Latin Grammy, dos nominaciones a Premio Lo Nuestro, y actuaciones memorables en festivales de alto perfil como Outside Lands, Lollapalooza Argentina, Rock in Rio y LAMC.

También encabezaron el UNSIN Festival en Miami y su primer sencillo “Daruma” llegó al #1 en J-WAVE, la radio más importante de Japón. El tema transmite un mensaje de esperanza, resiliencia y amor, alineado con el nombre del grupo, inspirado en el amuleto japonés Daruma.

Más recientemente, Darumas participó en el Grammy Camp 2025 en los estudios Art House de Miami, como parte del programa educativo expandido del Grammy Museum, donde guiaron a jóvenes artistas y presentaron su nuevo sencillo “Hollywood”.

Con raíces globales y diversidad cultural, Darumas construye un sonido multilingüe y de múltiples géneros que refleja su misión: abrir puertas, romper moldes y bailar con alegría y resistencia. Su mosaico de influencias y estilos promete una experiencia musical única.

En palabras de ellas mismas: “Darumas es una banda formada por tres chicas increíbles,” enfatiza Vedala. “Somos tres músicas de distintas partes del mundo,” comparte Aldana, “...y con trayectorias muy distintas,” continúa Ceci,“pero unidas por influencias similares y con ganas de crear algo nuevo juntas.”