Presenta el juego educativo ‘El Tesoro de las emociones’

La terapeuta y humanóloga Frisned Piñate, con más de 30 años de experiencia en desarrollo humano, presentó “El Tesoro de las Emociones”, un juego de 33 cartas diseñado para educar las emociones de niños y adultos.

Según Piñate, la falta de inteligencia emocional en la sociedad nace de una carencia de formación desde la infancia, tanto en hogares como en escuelas.

El método utiliza el concepto de “equilibrio espejo”, donde el adulto, al identificar su propia emoción a través del juego, logra reconocer y validar las de los niños. El juego incluye 30 cartas de diversas emociones y tres comodines (Héroe Interior, Bondad y Felicidad) que fortalecen la resiliencia y la empatía para prevenir flagelos como el bullying. “Identificar lo que siento y darle un nombre es cuando puedo aprender a equilibrar; validar la emoción es identificarla, sentirla y luego equilibrarla”, detalló Piñate, subrayando que no existen emociones buenas o malas, sino una necesidad de aprender a sentirlas.

Los interesados pueden adquirir esta guía y agendar sesiones de capacitación a través de su cuenta de Instagram @tesoro_emocional.