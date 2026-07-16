Presentan libro sobre la trayectoria de Danny Nandwani y el aporte de la comunidad india en Panamá

La Embajada de la India en Panamá informó sobre la presentación del libro “El viaje de India a Panamá”, de la escritora panameña Mónica Guardia, una obra que recoge la trayectoria empresarial de Danny Nandwani, cofundador de la cadena Panafoto.

La actividad contó con la participación del embajador de la India en Panamá, Costa Rica y Nicaragua, Sumit Seth, quien asistió al lanzamiento de la publicación dedicada a relatar la historia de Nandwani, desde sus orígenes en la India hasta su desarrollo empresarial en Panamá.

Según la representación diplomática, el libro también destaca los vínculos entre la India y Panamá, así como la contribución de la comunidad india al desarrollo económico y social del país.

Durante el acto, la embajada señaló que la publicación constituye un reconocimiento a la historia de la diáspora india y a su integración en la sociedad panameña.