Presentan tráiler “El verano en que me enamoré” con fragmentos de “Speak Now” y “August”

El tráiler de la segunda temporada “El verano en que me enamoré” presenta un fragmento de “Back to December (Taylor’s Version)”, del álbum “Speak Now (Taylor’s Version)” de Taylor Swift, así como “August”, del disco “folklore”, que ganó el Grammy al Álbum del Año en 2021.

El tráiler oficial “The Summer I Turned Pretty” fue presentado por Prime Video como adelanto del estreno de sus tres primeros episodios, el 14 de julio, que se extenderán cada semana hasta el 18 de agosto.

La segunda temporada es liderada por las showrunners Jenny Han y Sarah Kucserka. Han, Kucserka, Karen Rosenfelt y Gabrielle Stanton son las productoras ejecutivas, junto con Hope Hartman, Mads Hansen y Paul Lee por parte de wiip, informó Prime Video.

La serie es la historia de Belly, quien contaba los días hasta que pudiera regresar a la Playa Cousins, pero con Conrad y Jeremiah luchando por su corazón y el regreso del cáncer de Susannah, no está tan segura de que el verano vaya a ser el mismo. Cuando un inesperado visitante amenaza el futuro de la amada casa de Susannah, Belly tiene que reunir a todas y todos—y decidir hacia dónde se inclina su corazón.

La escritora Jenny Han es la autora número uno en ventas según The New York Times por sus libros: “A todos los chicos de los que me enamoré” y “El verano en que me enamoré”. Sus libros han sido publicados en más de 30 idiomas.

Para televisión, creó dos nuevas series basadas en sus libros: “El verano en que me enamoré” de Prime Video, de la que es productora ejecutiva y copresentadora, y la serie de Netflix, “Besos, Kitty”, un spin-off del universo “A todos los chicos de los que me enamoré”, del que ella es también productora ejecutiva y co-showrunner.

En cine, fue productora ejecutiva de las tres películas de la exitosa trilogía “A todos los chicos de los que me enamoré de Netflix2.

Han vive en Brooklyn, Nueva York.