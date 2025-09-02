Primera cineasta panameña formada en Warner Bros.

Némesis Jaén, una estudiante panameña de 23 años, ha hecho historia al convertirse en la primera mujer del país en graduarse en International Film Production en Warner Bros., Hollywood Studios.

Su logro no fue un golpe de suerte, sino el resultado de un camino académico y profesional que inició en Panamá y que la llevó a culminar un máster en una de las capitales más importantes de la industria cinematográfica.

Cuenta que el camino a Hollywood comenzó con una postulación inesperada a un programa virtual que, a diferencia de otras convocatorias, la contactactaron para una entrevista real. Némesis demostró su talento y conocimientos en áreas como la dirección de actores, guionismo y edición, presentando los cortometrajes que había desarrollado. Su honestidad y la calidad de su trabajo le abrieron las puertas de la prestigiosa universidad Gritnova Global Campus, que tiene conexiones directas con los estudios de Hollywood.

La aceptación llegó en un paquete sorpresa por correo, tal como en las películas. “Era una cajita como en las películas americanas que recibes la carta de aceptación de una universidad muy prestigiosa”, relató Jaén.

Este momento marcó el inicio de una intensa especialización de la mano de productoras de renombre que han trabajado en éxitos de taquilla como John Wick 4 y Rápido y Furioso.

Durante su estancia, la panameña tuvo la oportunidad de sumergirse en la magia del cine, visitando los estudios de Warner Bros., donde se graban las grandes producciones.

Pero la experiencia no se limitó a Warner Bros. También tuvo acceso a estudios de posproducción de élite, como Company 3, donde se realizan trabajos de colorimetría para películas de gran envergadura. Aunque la confidencialidad de los proyectos, como el tráiler de Tron: Ares, le impidió tomar fotos, la experiencia de ver el proceso de cerca le sirvió para reafirmar su pasión y entender que el cine es una industria bien estructurada y profesional.

Su visión va más allá de Hollywood. Con el conocimiento adquirido, sueña con transformar la industria cinematográfica local. A través de la creación de su propia productora y academia, quiere ofrecer oportunidades a los nuevos talentos que, como ella, tienen grandes sueños.