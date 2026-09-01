PRISMA celebra sus 15 años

El Festival Internacional de Danza Contemporánea de Panamá, PRISMA, celebra su 15.ª edición hasta el 27 de septiembre con una programación que reúne a compañías y artistas de Panamá, Iberoamérica y Europa. El festival ofrecerá espectáculos, residencias de creación, clases maestras, videodanza, intervenciones en espacios públicos y actividades gratuitas.

Entre las propuestas destaca PRISMA LAB Profesional, una residencia intensiva dirigida por la coreógrafa mexicana Isela Quintana, con la participación de bailarines de Panamá y Centroamérica. El resultado se presentará el 18 de septiembre en el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, con entrada gratuita.

Durante sus 15 años, PRISMA ha impulsado la creación, formación y circulación de la danza contemporánea en Panamá, generando espacios de intercambio entre artistas nacionales e internacionales.

La programación completa está disponible en festivalprisma.com y las entradas para las funciones pueden adquirirse a través de Panatickets.