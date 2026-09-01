Cultura

PRISMA celebra sus 15 años

PRISMA celebra sus 15 años
ML | Una actuación de danza contemporánea en el Festival PRISMA.
Redacción Metro Libre
01 de septiembre de 2026

El Festival Internacional de Danza Contemporánea de Panamá, PRISMA, celebra su 15.ª edición hasta el 27 de septiembre con una programación que reúne a compañías y artistas de Panamá, Iberoamérica y Europa. El festival ofrecerá espectáculos, residencias de creación, clases maestras, videodanza, intervenciones en espacios públicos y actividades gratuitas.

Entre las propuestas destaca PRISMA LAB Profesional, una residencia intensiva dirigida por la coreógrafa mexicana Isela Quintana, con la participación de bailarines de Panamá y Centroamérica. El resultado se presentará el 18 de septiembre en el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, con entrada gratuita.

Durante sus 15 años, PRISMA ha impulsado la creación, formación y circulación de la danza contemporánea en Panamá, generando espacios de intercambio entre artistas nacionales e internacionales.

La programación completa está disponible en festivalprisma.com y las entradas para las funciones pueden adquirirse a través de Panatickets.

Desde 2012, PRISMA se ha consolidado como un espacio para la circulación de danza, formación de artistas y el intercambio entre creadores.
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