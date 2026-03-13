Procesiones y viacrucis en la agenda de la Semana Santa

La celebración de la Semana Santa en el país ya comienza a tomar forma con diversas actividades religiosas y encuentros de fe que se desarrollarán en distintos puntos del país, invitando a los fieles a participar de tradiciones que combinan espiritualidad, historia y cultura.

En el marco de esta preparación, este 15 de marzo se vivirá la Santa Eucaristía en la Catedral Basílica Santa María la Antigua, donde se realizará la bendición de las imágenes de la Última Cena que estarán en la procesión del Jueves Santo. La ceremonia es a las 8:00 a.m. y será presidida por el arzobispo José Domingo Ulloa Mendieta.

En el Casco Antiguo también se desarrollará la tradicional Semana Santa Internacional, que iniciará con el Viernes de Dolores, el 27 de marzo, a las 7:00 p.m. y continuará con otras procesiones.

Las actividades litúrgicas incluyen el Domingo de Ramos (29 de marzo) a las 5:00 p.m. y las celebraciones de Martes a Viernes Santo a las 7:00 p.m. El cierre será el Domingo de Resurrección, 5 de abril, con el encuentro de la Virgen y Cristo Resucitado, seguido de la procesión a las 9:00 a.m. y la misa a las 10:00 a.m.

Los días 14 y 15 de marzo, la organización Jóvenes Católicos Panamá realizará el Encuentro Arquidiocesano de Agentes de Pastoral Juvenil en la USMA, de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.

Además, en Pesé, se desarrollarán las actividades de la Semana Santa Viviente: el 14 de marzo a las 7:00 p.m., en la Casa de Jubilados; el 2 de abril con la Última Cena (8:30 p.m.) y el Viernes Santo, 3 de abril, con el Vía Crucis y la crucifixión a partir de las 4:30 p.m.