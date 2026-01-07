Prohijan ley para incentivar a juntas y artesanos en Carnaval

ML | La Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional prohijó el Anteproyecto de Ley 267, propuesto por el diputado Manuel Cohen, que busca otorgar un incentivo económico del Estado a las juntas de Carnaval legalmente constituidas.

Esta iniciativa reconoce que el Carnaval no es solo fiesta, sino una industria que mueve la economía nacional, beneficia a artesanos que trabajan por meses en los carros alegóricos y genera ingresos al fisco y a la Caja de Seguro Social, explicó Cohen.

El proyecto establece que el apoyo se definirá bajo controles estrictos y estudios históricos de afluencia de personas en cada región del país.

El objetivo principal de la iniciativa es afianzar una tradición que, “aunque exitosa, como se demostró con el reciente lleno total del Año Nuevo en Las Tablas”, representa un alto costo para las familias y organizadores, manifestó el diputado.