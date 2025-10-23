Promete el “mejor concierto de su vida”

Un espectáculo inolvidable es lo que promete el reconocido cantante y compositor Beto Cuevas, quien se prepara para un encuentro especial con el público panameño este 22 de noviembre.

El concierto, en formato acústico que será producido por Showpro, se desprende de su reciente álbum “Beto Cuevas Acústico”, concebido como un tributo al legendario “MTV Unplugged” que grabó con La Ley en 2001.

El artista chileno promete una noche íntima, pero cargada de la inconfundible energía del rock que lo ha caracterizado durante décadas.

En una entrevista con Metro Libre contó que el formato del espectáculo permitirá a los asistentes redescubrir su música. Con un acompañamiento instrumental que incluye guitarras acústicas, bajo, batería, teclado, e incluso chelo y violín, el concierto genera un ambiente donde “el silencio también es parte de la música”.

El objetivo es que el público pueda escuchar y apreciar con mayor claridad el contenido lírico de sus canciones, tanto los éxitos de su época con La Ley como de su carrera solista, además de “algunas sorpresas buenísimas”.

Cuevas se muestra entusiasta, asegurando que el público puede esperar “el mejor concierto de su vida”.

A pesar de su larga trayectoria, el intérprete de “Prisioneros de la piel” afirmó estar en su “mejor momento” físico, artístico y vocal, sintiendo que “canto mejor que antes”.

Además de su show acústico, Cuevas adelantó que ya tiene listo su próximo álbum de rock, el cual lanzará su primer sencillo la segunda semana de noviembre en plataformas digitales, y el disco completo está previsto para principios del próximo año.

Con 36 años de carrera, Beto Cuevas mantiene su pasión intacta. La motivación para seguir subiendo al escenario proviene de la capacidad de crear música y de la conexión que establece con su público, una labor que considera una “fortuna”.