Proyecto del Museo de Lídice y la Cultura Capireña destaca la historia de Capira en Expo Con-Ciencia de la OEI

El proyecto del Museo de Lídice y la Cultura Capireña tuvo una destacada participación en Expo Con-Ciencia de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), presentado en la mesa I-037 y en el programa de Tech talks del Centro de Convenciones de Ciudad del Saber. La iniciativa busca rescatar el patrimonio histórico y arqueológico del distrito de Capira.

Vannie Arrocha, investigadora, escritora e integrante del comité gestor, explicó el alcance de esta investigación: “El proyecto del Museo de Lídice y la Cultura Capireña reconstruye su historia e identidad colectiva desde la época precolombina hasta la republicana”, destacando el valor identitario de la propuesta para la comunidad.

La investigación se sustenta en hallazgos científicos de gran relevancia para la arqueología nacional. “Un estudio paleoecológico y arqueológico de Dolores Piperno (científica emérita del Smithsonian) en Monte Oscuro, Cermeño, revela una huella humana de más de 7,000 años, cuando indígenas nómadas cultivaron maíz y zapallo, mediante roza y quema”, puntualizó Arrocha.

Para ilustrar este descubrimiento durante el evento, los organizadores replicaron la evidencia del terreno: “En la mesa, recreamos el estudio, con la tierra capireña, que a profundidades de 10 metros resguarda fitolitos y polen con información milenaria”, concluyó la investigadora sobre las muestras que datan del Holoceno temprano.