¿Quién verifica las medidas de seguridad en los conciertos?

El despelote que se formó el fin de semana, durante la entrada de los asistentes al concierto del cantante puertorriqueño Omar Courtz, en el antiguo Figali, dejó al menos cinco personas heridas que debieron ser trasladadas a centros hospitalarios, según publicó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en sus redes oficiales.

El Sinaproc aseguró “durante la apertura de puertas para un concierto esta noche (sábado) en Figali se registró un incidente con personas empujando el acceso, lo que provocó la rotura de una puerta de vidrio y varios heridos”.

Muchos de los asistentes se quejaron de la logística de la empresa organizadora (Jogo Panamá), afirmando que esto derivó en una turba intentando entrar al recinto. Algunos explicaron que hicieron fila desde las 4:00 de la tarde para entrar, pero después, supuestamente cambiaron las puertas de acceso y todos debían entrar por el mismo lugar.

A pesar de lo relatado por los asistentes, y que varios terminaron en el hospital, el teniente coronel Cirilo Castillo, director nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI), sostuvo que la “actividad se desarrolló cumpliendo con todos los requisitos de seguridad, y contaba con todos los permisos correspondientes otorgados por el BCBRP, lo que garantiza que se llevó a cabo bajo estrictas normas de prevención, supervisión y control, asegurando la protección de los asistentes y la correcta gestión de cualquier eventualidad”.

Castillo destacó que “durante el evento se contaba con medidas de seguridad: tres ambulancias, pagadas por los organizadores, y diez unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) asegurando la parte interna del local”.

Contactamos a los encargados de la empresa Jogo Panamá, pero manifestaron que se encontraban en reunión y no dieron declaraciones hasta el cierre de esta nota.