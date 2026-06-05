Cultura

‘Recaer’ explora la fragilidad y resiliencia

La compañía COCO impactó al público con la obra y su relevancia en la oferta contemporánea

‘Recaer’ explora la fragilidad y resiliencia
Eduard Serra | Presentación de los bailarines en tarima.
Maribel Salomón
05 de junio de 2026
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Panamá
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