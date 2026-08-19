Cultura

Reiteran normas para casas de masajes

Hay numerosas casas de masajes en el país, especializadas en servicios: relajantes, reductores, faciales y otras terapias

Reiteran normas para casas de masajes
Generada con ia | Sesión de masaje terapéutico con técnicas en un ambiente de spa holístico.
Reiteran normas para casas de masajes
IA | Especialista realiza terapias.
Reiteran normas para casas de masajes
Reiteran normas para casas de masajes
Reiteran normas para casas de masajes
Maribel Salomón
19 de agosto de 2026

Las casas de masajes y spas son una alternativa para quienes buscan relajarse, disminuir tensiones musculares o complementar el tratamiento de algunas molestias. Sin embargo, detrás de estos servicios también existen normas sanitarias que deben cumplirse para garantizar una atención segura.

El doctor Jonathan Guerra, jefe de Salud Pública de la Región Metropolitana de Salud, destacó que estos establecimientos deben contar con una Constancia de Inspección Sanitaria, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo 176 de 27 de mayo de 2019. Además, el personal debe tener el carnet blanco y el carnet verde de adiestramiento como operario de interés sanitario, establecido en el Decreto Ejecutivo 387 de 1997.

Guerra detalló que entre los servicios permitidos están los masajes reductores y relajantes, faciales y otros procedimientos similares que no impliquen tratamientos invasivos. También enfatizó que las casas de masajes y spas tienen prohibido realizar procedimientos invasivos contemplados en la Resolución 9 de 2009, como la colocación de bótox.

Entre las terapias que también se ofrecen en algunos establecimientos están la acupuntura y las ventosas. El doctor Tsang Yau, médico terapeuta olímpico y especialista en acupuntura, explicó que esta técnica trabaja, desde la perspectiva de la medicina tradicional china.

“La acupuntura es el arte de insertar agujas especiales en los canales energéticos del cuerpo que son denominados meridianos”, expresó Tsang Yau. Sobre las ventosas, detalló que consisten en colocar copas mediante succión negativa para levantar el tejido subcutáneo y favorecer la circulación.

Por su parte, Luisa Inés Noriega, fisioterapeuta explicó que muchas veces las casas de masajes realizan evaluaciones que no son para ser tratadas por ellos, sino por especialistas en fisioterapia realizando un tratamiento adecuado.

$!Reiteran normas para casas de masajes
Beneficios de masajes y terapias

ml | “La fisioterapia no consiste solamente en masajes”, enfatizó. Explicó que los masajes y terapias también ayudan a la flexibilidad, recuperar la movilidad, y mejorar la fuerza.

La fisioterapeuta advirtió que las personas con dolor, lesiones o alguna condición de salud deben ser atendidas por un profesional idóneo. “Una técnica aplicada por personal no capacitado puede causar complicaciones o agravar la condición”, expresó.

“Hasta diciembre de 2025 se habían realizado alrededor de 200 inspecciones a establecimientos como spas, salones de belleza y negocios similares. De estos, aproximadamente 107 locales fueron citados por presentar diferentes deficiencias sanitarias”.

“Estas técnicas son utilizadas como complemento para abordar diferentes molestias: estrés, ansiedad, insomnio, trastornos digestivos y circulatorios, dolores musculares y neuropatías, pero no deben aplicarse sobre heridas abiertas o infectadas”.

“Siempre antes de acudir a una casa de masajes o spa, se debe verificar que el establecimiento cumpla con las disposiciones sanitarias y que las personas encargadas de brindar tratamientos cuenten con la capacitación correspondiente”.

“Es importante que quienes quieran dedicarse a la acupuntura y ventosas cuenten con una preparación académica vinculada al area de la salud”, Yau.
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR