Relato de la dictadura y democracia panameña

Mery Alfaro de Villageliú presentó ayer su libro “Las caras del terrorismo judicial”, una obra que invita a la reflexión sobre el uso de la justicia como mecanismo de persecución política en Panamá. Durante el acto formal, la autora entregó dos ejemplares a la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R.

Durante su intervención, Alfaro explicó que el libro está estructurado en nueve capítulos y recoge seis casos emblemáticos. Dos de ellos corresponden a víctimas de la dictadura militar, mientras que los otros cuatro abordan situaciones ocurridas en democracia, vinculadas a lo que se denomina “terrorismo judicial” durante la administración del expresidente Juan Carlos Varela, la gestión de la exprocuradora Kenia Porcell, lo que describió como una “procuraduría paralela”.

“El libro cierra con una reflexión sobre lo que era el terrorismo judicial en tiempos de dictadura, cuando sabíamos a qué nos exponíamos, y lo que significa en tiempos de democracia, cuando esperábamos algo completamente distinto”, expresó Alfaro.

La autora resaltó que la publicación de esta obra expone la existencia de un aparato de poder que utilizó la justicia como arma, mostrando cómo los tribunales fueron degradados hasta convertirse en instrumentos de castigo.

Asimismo, Alfaro explicó que, a través de los testimonios recogidos, se relatan historias de vidas interrumpidas, noches de insomnio, desempleo, deudas millonarias, familias fracturadas y reputaciones reducidas a un titular.

Alfaro señaló que el proceso de elaboración estuvo marcado por el miedo y la preocupación por las posibles consecuencias. “Escribir este libro ha sido una experiencia enriquecedora que me permitió transformar mi frustración en algo productivo”, afirmó la escritora.

Finalmente, la autora añadió que uno de sus mayores temores era que el contenido pudiera causar daño a las personas protagonistas y a sus familias.