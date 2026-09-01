Rescatan pieza del ballet nacional

El Teatro Nacional de Panamá recibió una pieza histórica vinculada a los inicios del ballet en el país, donada por la familia de Gladys Pontón de Heurtematte. Se trata de un fragmento de un telón fechado en 1944, que lleva la firma del reconocido pintor panameño Humberto Ivaldi.

La entrega fue realizada por Elizabeth Heurtematte, en representación de la familia, y recibida por Ramón Varela, presidente del Patronato del Teatro Nacional. La pieza será preservada como parte de la memoria artística y cultural del país.

Gladys Pontón de Heurtematte fue una figura clave en el desarrollo del ballet panameño. En 1936 fundó, junto a Lona Sears, el primer estudio de baile del país y en 1941 fue designada primera directora de la Escuela Nacional de Baile.

Con esta donación, el Patronato del Teatro Nacional reafirma su compromiso con la conservación y puesta en valor del patrimonio artístico que forma parte de la historia de este emblemático escenario panameño.