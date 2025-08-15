Revela el secreto de la imagen auténtica

La destacada coach en imagen personal y autora ecuatoriana, Viviana Aguayo, presentó en la Feria Internacional del Libro de Panamá su obra “Más allá de la apariencia”.

Cuenta que más que un simple manual de estilo, esta obra es un viaje introspectivo que invita a los lectores a la poderosa transformación de alinear su imagen exterior con su esencia más profunda y sus metas personales.

Aguayo, reconocida por su vasta experiencia y formación internacional, nos entrega una herramienta vital para quienes buscan una proyección auténtica y exitosa. Ofrece desde análisis de color y etiqueta de negocios hasta la psicología detrás de cada elección, guiando al lector a descubrir cómo potenciar su imagen y marca personal a través del autoconocimiento.

“La idea es que uno proyecte quién es, que no pierda la esencia, que sea auténtico, que sea fiel a sus valores y convicciones”, afirmó la autora. “Más allá de la apariencia” está disponible en el stand de la editorial Pan House en la FIL y en Amazon.

Pueden encontrar más consejos de etiqueta e imagen en sus redes @vivianaaguayomaruri.