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Revelan cómo el violín folclórico sobrevive
Estudio analiza la historia del instrumento, cuya época dorada se dio en el siglo XIX antes de su declive en 1940
Cortesía | La violinista Graciela Núñez fue coinvestigadora.
Zulema Emanuel
21 de mayo de 2026
Tags:
investigación
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Estudio
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