Ricardo Montaner: La reinvención de un clásico

El cantautor venezolano Ricardo Montaner, vivió en 2025 un año de pausa estratégica y reinvención artística.

Tras más de cuatro décadas de giras y escenarios multitudinarios, el cantautor eligió bajar el ritmo para abrir un espacio de reflexión y creación. Fue un momento de transición que marca un punto de inflexión en su carrera: el instante en que un artista revisa su legado antes de dar un nuevo paso hacia el futuro.

Durante el 2025, Montaner se mantuvo alejado de las giras, concentrado en el estudio y en el desarrollo de nueva música. En ese contexto lanzó el sencillo “El último regreso”, una canción cargada de emotividad que rápidamente fue interpretada como una declaración artística y personal.

El tema no solo marcó su retorno discográfico inédito, sino que también funcionó como carta de presentación de una nueva etapa, conectada con la nostalgia, la gratitud y el vínculo profundo con su público.

A lo largo del año, el artista apareció de manera puntual en medios de comunicación, donde habló con franqueza sobre la necesidad de hacer pausas, cuidar la salud emocional y reencontrarse con la esencia de su vocación. En esas pocas entrevistas dejó claro que 2025 no era un cierre, sino la antesala de algo mayor. Poco a poco, comenzaron a confirmarse los rumores: Ricardo Montaner volvería a los escenarios.

Ese regreso se materializará plenamente en 2026, año que se perfila como uno de los más significativos de su carrera reciente.

El cantante anunció una ambiciosa gira internacional titulada “El Último Regreso Tour”, con presentaciones programadas en América Latina, Estados Unidos y Europa.

Se trata de un recorrido amplio que incluirá decenas de ciudades y que celebrará tanto su nueva música como los clásicos que lo convirtieron en una de las voces más reconocibles de la música romántica en español.

El 2025 cierra para él con el lanzamiento de los primeros cinco álbumes de su carrera que tras años de lucha logró recuperar y ahora como un regalo a sus seguidores y público en general, lanza con el sonido de hoy en una caja de colección que contiene los álbumes en vinilo.

Además de los conciertos, 2026 también estará marcado por la consolidación de su nuevo material musical y por la reafirmación de su legado artístico.

Con más de 40 años de carrera, cientos de canciones y generaciones enteras que crecieron con su música, Ricardo Montaner enfrenta el futuro con serenidad, consciente de su historia y del lugar que ocupa en la cultura musical latinoamericana.

En síntesis, 2025 fue un año de pausa y preparación, mientras que 2026 se proyecta como el año del regreso, del reencuentro con los escenarios y del cierre —o renovación— de un ciclo profundamente significativo.