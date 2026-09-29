Ricardo Montaner logra triple #1 en listas de Billboard

Ricardo Montaner volvió a ocupar el primer lugar de Billboard, esta vez por partida triple.

Su tema Para que seas feliz, compuesto junto a Nathan Galante, Horacio Palencia y Edgar Barrera, alcanzó simultáneamente el #1 de Latin Airplay, el #1 de Latin Pop Airplay —por tercera semana consecutiva— y el #1 de Regional Mexican Airplay, este último en colaboración con Edén Muñoz.

El logro adquiere una dimensión especial al producirse casi cuatro décadas después de la primera aparición del cantautor en las listas de la publicación.

En septiembre de 1988, Tan Enamorados ingresó a Hot Latin Songs y permaneció 40 semanas en la clasificación.

“Mi historia con Billboard comenzó a finales de los años ochenta y ha sido fascinante. En esa época era la única representación que teníamos los latinos en la industria”, recordó Montaner.

A lo largo de su carrera, el artista ha acumulado múltiples números uno, incluyendo La Cima del Cielo, Castillo Azul y Quisiera. Sus álbumes también marcaron presencia, con el #1 de Top Latin Pop Albums en 1989 y nuevamente en 2016.

El nuevo éxito llega mientras Montaner desarrolla su gira mundial El Último Regreso Tour 2026, con 46 presentaciones agotadas en América Latina y Estados Unidos.