Ricardo Velásquez lanza el disco “Llegó Navidad”

El aclamado barítono panameño Ricardo Velásquez ha dado un paso audaz al lanzar “Llegó Navidad”, su primera colección de temas navideños. Tras más de 15 años interpretando estas canciones en concierto, Velásquez finalmente seleccionó ocho temas clásicos que lleva cerca del corazón para ofrecer una “propuesta atrevida y elegante”.

El desafío central de esta producción, según el artista, fue aligerar su poderosa voz lírica para lograr un sonido más “mellow” y dulce, creando un disco ideal para la reflexión y el sentimiento, lejos del tono operístico masivo.

Este álbum es un viaje emocional que, además de la alegría festiva, aborda la nostalgia profunda que la Navidad evoca al recordar a los seres queridos que ya no están. De hecho, el disco es un emotivo homenaje, pues dos de los temas fueron producidos junto al recordado músico panameño Abraham Dubarrán, cuya guitarra “queda muy marcada” en la producción. Mientras celebra este lanzamiento, disponible en todas las plataformas musicales, Velásquez también anunció su ambicioso proyecto personal de grabar un tema propio de música romántica cada mes o mes y medio, marcando una nueva etapa creativa.