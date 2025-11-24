Ricardo Velásquez lanza el disco “Llegó Navidad”

Cultura

Cortesía | El cantante panameño Ricardo Velásquez ha desempeñado un papel importante en el fomento del canto lírico en el país, a tráves de su Fundación Aria.
ML | Durante un concierto.
Zulema Emanuel
24 de noviembre de 2025

El aclamado barítono panameño Ricardo Velásquez ha dado un paso audaz al lanzar “Llegó Navidad”, su primera colección de temas navideños. Tras más de 15 años interpretando estas canciones en concierto, Velásquez finalmente seleccionó ocho temas clásicos que lleva cerca del corazón para ofrecer una “propuesta atrevida y elegante”.

El desafío central de esta producción, según el artista, fue aligerar su poderosa voz lírica para lograr un sonido más “mellow” y dulce, creando un disco ideal para la reflexión y el sentimiento, lejos del tono operístico masivo.

Este álbum es un viaje emocional que, además de la alegría festiva, aborda la nostalgia profunda que la Navidad evoca al recordar a los seres queridos que ya no están. De hecho, el disco es un emotivo homenaje, pues dos de los temas fueron producidos junto al recordado músico panameño Abraham Dubarrán, cuya guitarra “queda muy marcada” en la producción. Mientras celebra este lanzamiento, disponible en todas las plataformas musicales, Velásquez también anunció su ambicioso proyecto personal de grabar un tema propio de música romántica cada mes o mes y medio, marcando una nueva etapa creativa.

Se alista para Musicalion

ML | Como gestor cultural, Ricardo Velásquez se prepara para la nueva edición del Festival Musicalion, en febrero del 2026, con el sueño de llevar este evento y su campamento musical a Colón y a una tercera provincia, buscando apoyar y desarrollar el talento nacional. “Ha sido muy bonito ver cómo año tras año los que empezaron como alumnos hoy en día son profesores”, dijo.

Crónica de vida

Es un cantante y productor panameño, reconocido por su trayectoria en el canto lírico y pop clásico.

Su voz cálida de barítono y amplio registro vocal, le han abierto puertas.

Ha realizado conciertos junto a Il Volo, Placido Domingo Jr., y otros.

Está casado con Madelaine Leignadier, productora y expresentadora.

