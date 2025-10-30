Rinden un homenaje a Japanese

Familiares, amigos y fanáticos se reunieron en el Parque Urracá para darle el último adiós a Leavitt Eduardo Zambrano Haynes, conocido como Japanese, cantante de reggae en español y dancehall y miembro fundador del grupo Scare Dem Crew. La despedida se convirtió en un emotivo homenaje donde se recordó su legado en la música nacional.

Varios exponentes del género urbano se hicieron presentes para rendirle tributo. El productor y presentador de televisión René Candelilla Almendral expresó: “Arriba de Dios no vive nadie. Me quedo con la vibra de Japanese y con sus términos muy joviales”.

Por su parte, el artista Renato comentó: “Hay que disfrutar a todos sus artistas, quererlos y apoyarlos. Japanese se nos fue muy temprano, siendo él muy alegre. Panamá debe entender que los artistas nos debemos a ustedes y necesitamos de ustedes. Vamos a seguir sonando sus músicas”.

Mientras, Vanessa Torres, esposa de Japanese, manifestó su deseo de que siempre lo recuerden por su música y por su personalidad alegre, capaz de sacar sonrisas y motivar a seguir adelante.

Entre los asistentes estuvieron exponentes como: Akim, Flex, Apache Ness y Dj McKoy; así como amigos y familiares que se unieron para despedir al reconocido cantante. La jornada estuvo marcada por recuerdos, emociones y la música que lo convirtió en un referente del reggae y el dancehall en Panamá.