“Ritmo de mi Tierra” resaltará cultura de la pollera y el tamborito

Una variada muestra de polleras, talleres en vivo y la alegría del tamborito darán vida al encuentro “Ritmo de mi Tierra: Tamborito y Pollera” este 15 de agosto. La jornada festiva y educativa ofrecerá al público la oportunidad de aprender gratuitamente técnicas de confección de tembleques, puntadas típicas y el correcto ataviado del traje nacional, además de disfrutar de conversatorios sobre el legado del diseño folclórico, demostraciones de maquillaje tradicional y un concurrido mercadito artesanal con gastronomía local.

El momento más emotivo del programa será un homenaje póstumo en memoria de la abogada, comunicadora y ferviente promotora de la cultura panameña Lizeth del Carmen Esquivel Barragán, reconociendo su dedicación al arte del vestuario típico. Tras el tributo, una majestuosa pasarela recorrerá la diversidad de nuestro folclore con polleras montunas, blancas, estampadas, regionales y de lujo, como preámbulo a una gran celebración en la que el público y las agrupaciones folclóricas se unirán al compás de la tuna en vivo.

La actividad es organizada por la Junta Comunal de Bella Vista y se llevará a cabo en el centro comercial SoHo City Center, en un horario de 1:00 p.m. a 8:00 p.m., con entrada gratuita. El evento contará con las presentaciones artísticas de las agrupaciones del Ministerio de Cultura y del Cuerpo de Bomberos de Panamá, así como un gran cierre musical con Los Licuados de Erick Escobar junto a Jorge Quiel y Los Magníficos.