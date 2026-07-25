Rosalía pide perdón a los argentinos tras compartir un vídeo llamándoles "perlas" por la victoria de España

La cantante Rosalía ha pedido disculpas públicamente después de la polémica generada por compartir en sus redes sociales un vídeo en el que se celebraba la victoria de España frente a Argentina en la final del Mundial de Fútbol, una publicación que provocó numerosas críticas por parte de seguidores argentinos, que interpretaron el gesto como una burla hacia la selección albiceleste.

La controversia surgió después de que la artista reposteara un vídeo publicado por Mia Khalifa en el que esta aparecía celebrando el triunfo de España con una bandera nacional y la canción 'La Perla' de fondo. La publicación iba acompañada del mensaje "Cómo suena la vida ahora que las Perlas han sido derrotadas", una frase que muchos usuarios entendieron como una referencia despectiva hacia Argentina.

La difusión del vídeo desencadenó una oleada de críticas en redes sociales, especialmente entre seguidores argentinos de la cantante, algunos de los cuales llegaron a plantear un boicot a los conciertos que Rosalía ofrecerá en Buenos Aires a partir del próximo 1 de agosto, dentro de su gira 'Lux Tour'.

Ante la repercusión de la publicación, la artista ha difundido un mensaje en sus historias de Instagram en el que asegura que compartió el vídeo sin fijarse en el texto que lo acompañaba. "Le di a compartir porque sonaba 'La Perla' y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón", escribió sobre una imagen de la bandera argentina, acompañando el mensaje con varios emoticonos de llanto. Poco tiempo después, subió otra historia a Instagram con un gran corazón rojo en el que escribía 'solo tengo amor por argentina'.