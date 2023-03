Rumbo a ser una gurú de las palabras

La escritora y “speaker” Cibeles De Freitas está lista para emprender sola y dominar por primera vez una conferencia llamada “Metawords: el metaverso de las palabras”, que ya había presentado en el extranjero como invitada de expositores famosos.

“Yo antes de la pandemia mis conferencias las hacía antes en el teatro La Plaza, teatro Pacific, pero esta es mucho más grande porque cabe más gente. Nosotros estamos rodeados de NFT, Metaverso, criptomonedas, pero al final, detrás de todo esto hay un ser humano y yo soy una convencida de cómo comunicarte efectivamente, para ti mismo como marca personal, sobre lo que necesitas hablar sobre tu negocio, tu producto, tu emprendimiento y al final es algo que no nos enseñan nunca ni en la escuela ni en la universidad”, sostiene.

Para De Freitas, el despegar tiene que ver mucho en cómo vendes tus ideas. “Entonces he dado muchas conferencias, pero en esta hice como una revolución, y al final le puse Metawords una palabra que yo misma me inventé, la registré y con ella me presenté en México, en Colombia en un foro en Cartagena de Mujeres y equidad de género, en Exma”.

Todas esas intervenciones fueron pequeñas, por ello este 29 de marzo se presentará en el Miramar “lo estoy haciendo a un precio súper asequible, B/.40.00 Tony Robbins ni sabe, tengo Dj, o sea tengo de todo eso va a ser muy interactivo y mi idea de hacerlo sola, que no es fácil, es que le estoy poniendo mucha atención al contenido, que es muy importante”.

Al final asegura que es para todo el mundo, desde padres que llevarán a sus hijos hasta empresas que buscan mejorar el discurso de sus colaboradores en esas áreas, “estoy súper contenta, esto no es física cuántica, son técnicas y tácticas para ponerlas en práctica enseguida, esto no es dando mucha vuelta esto es directo, tienes que hacer esto y esto. Estoy súper feliz y sé que me va ir muy bien”.