Sabor USA y U.S. Meat ofrecen primera clase maestra de carnes a estudiantes de gastronomía en Panamá

La iniciativa Sabor USA, de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, en colaboración con U.S. Meat, ofreció por primera vez una clase maestra de carnes dirigida a estudiantes de gastronomía en Panamá.

El Masterclass de Carnes se realizó en dos turnos, matutino y vespertino, y en formato híbrido, con participantes presenciales y virtuales a través del canal de Sabor USA en YouTube. La clase fue dictada por el chef Alonso Williams, quien se enfocó en los cortes de carne Beef Try Tip y Pork Loin.

Durante la actividad, participaron Andrew Hochhalter, agregado de Agricultura de la Embajada de EE.UU., y Gerardo Rodríguez, director regional de U.S. Meat para México, Centroamérica y República Dominicana.

Entre los invitados especiales estuvieron los competidores panameños que participaron en la reciente edición del America Global Challenge, celebrada en Las Vegas, Nevada.

La iniciativa busca fortalecer las competencias gastronómicas de los estudiantes y brindarles herramientas prácticas en la preparación de cortes de carne de calidad internacional.