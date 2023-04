Sandra Sandoval: la mujer que redefinió un género

Sandra Sandoval es una leyenda viva. Su voz completó la esencia de la cumbia panameña y la presentó al mundo, a oídos ávidos de música alegre y con el toque que solo ella sabe darle.

“La Gallina Fina”, como la bautizó con cariño su público, está en la víspera de sus 53 años de edad, un número que dijo recibir orgullosa y a la vez con nostalgia, por rememorar todo lo que ha vivido durante su ascenso, junto a su hermano Samy.

“Lo que más me causa sentimientos en estos 40 años de carrera es recordar los duros momentos que pasamos al comienzo... Tuvimos que movernos a lugares demasiado lejos, inaccesibles, cruzar ríos a pie y puentes colgantes casi cayéndose, incluso yo tuve que caminar cargando equipo de sonido y mi maletita con ropa. Cualquier artista en estos tiempos no aguantaría eso”, reveló.

La resistencia y el valor de su padre los impulsó, y por ello la familia es siempre lo primero en su vida. Como madre, contó que procura estar presente haciendo equipo con su esposo, el también músico, Tavo Flores.

La actividad que más disfrutan es cenar juntos, confesó, pues sus hijos son fanáticos de la gastronomía. “Hasta que saltan cuando los llamo para eso, les encanta. En la mesa platicamos de todo, nos unimos”.

¿Vida en la política?

Salir de las tarimas para dar el salto político nunca ha estado en los planes de Sandra, pero las osadas propuestas no le han faltado.

“Hace mucho tiempo me propusieron ser vicepresidenta y yo dije ‘no niño, deja eso’. Me sorprendió... Y hace algunas administraciones me ofrecieron ser diputada del área de Herrera y yo ‘no’. Lo mío es la música, la creatividad”.

Sin embargo, nunca ha ocultado su colaboración en campañas como la última con el PRD, la cual le ha valido críticas.

La monagrillera explicó que: “Hicimos la propaganda y ya, hasta participaron otros artistas; trabajo es trabajo. Después sacaron que éramos botellas del Gobierno y claro que eso no es así, siempre digo que nos busquen en las listas o a nuestros familiares”.

El año 2023 es prometedor para ella y Samy, aseguró, pues seguirán haciendo mancuerna con los compositores consagrados y emergentes del patio.