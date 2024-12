Se despide con éxito el primer pabellón de Panamá en la Bienal de Arte de Venecia

Panamá celebra un logro histórico con su primera participación nacional en la Bienal de Arte de Venecia, el evento artístico más prestigioso del mundo. Este hito marca un paso decisivo en el posicionamiento del país en la escena cultural global y destaca la capacidad de los artistas panameños para abordar temas de relevancia universal a través del arte.

La exposición “Surcos: En el cuerpo y en la tierra” en la 60º Bienal de Arte de Venecia logró la atención de más de 45,000 visitantes. A través de una narrativa colectiva, las obras presentadas por los reconocidos artistas Brooke Alfaro, Isabel De Obaldía, Giana De Dier y Cisco Merel, invitaron a reflexionar sobre la migración como uno de los desafíos humanitarios más urgentes de nuestra era. Las piezas ofrecieron una experiencia inmersiva que conectó al público con historias de resiliencia, vulnerabilidad y esperanza, destacando la relación histórica de Panamá con los movimientos migratorios y procurando una impresión duradera en quienes exploraron el pabellón.

Reconocimientos internacionales

El pabellón panameño no solo captó la atención del público, sino también de críticos especializados y destacados medios internacionales. Fue incluido en la prestigiosa lista de “Venice Biennale 2024: the must-see pavilions around town” de The Art Newspaper, que destacó:

“Los sonidos y las imágenes de la migración, junto con la tierra áspera sobre la que tiene lugar, llenan el pabellón de Panamá, ubicado en un tranquilo callejón cerca del Arsenale. Cuatro artistas están representados, cada uno explorando los estrechos lazos de Panamá con las historias de movimientos migratorios”.

Además, publicaciones internacionales como Le Monde (París), ArtReview (Londres) y Artforum (Nueva York) resaltaron la calidad artística del pabellón panameño, así como la relevancia del tema abordado:

“La participación de Panamá en la Bienal de Venecia 2024 es una revelación. El pabellón ha sido destacado por su poderosa exploración de la migración, como se refleja en la exposición ‘Surcos: En el cuerpo y en la tierra’. - Art Review

“Artforum ha elogiado la muestra por su enfoque conmovedor sobre la conexión de Panamá con las historias de migración, especialmente a través de obras que profundizan en la experiencia humana del desplazamiento”.- Art Forum

“Entre las obras que abordan las tragedias migratorias, esta destaca por la inmediatez de su lenguaje plástico, siendo una de las más poderosamente evocadoras de la Bienal”. - Le Monde

Entre los artículos destacados, Panamá fue nombrado como uno de los pabellones más ‘instagrameables’ de este año por la revista digital Complex, resaltando cómo las obras transportan a los visitantes al corazón de la selva panameña, creando una atmósfera única donde las historias de los panameños y los sonidos del Darién hacen olvidar por un momento que se está en Venecia y no en Panamá.

Un equipo comprometido y alianzas estratégicas

La realización de este ambicioso proyecto fue posible gracias al trabajo colaborativo de un destacado equipo curatorial liderado por Ana Elizabeth González y Mónica Kupfer, con la directora de proyecto Luz Bonadies, junto con la directora gráfica y de comunicación Mariana Núñez, la comisaria Itzela Quirós y el equipo de la exposición conformado por Román Flórez y Mirielle Robles.

Asimismo, el pabellón contó con alianzas estratégicas con organismos internacionales como Naciones Unidas, UNICEF, ACNUR, OIM y UNFPA, que aportaron datos actualizados y herramientas para combatir la desinformación con relación al tema de la migración. Estas colaboraciones no solo enriquecieron el discurso del pabellón, sino que también consolidaron su objetivo de generar diálogos y espacios de reflexión que inspiren acciones concretas frente a la crisis migratoria global.

Un legado que regresa a casa

El éxito del pabellón no concluye en Venecia. En abril de 2025, las obras que impactaron al público internacional serán presentadas en el Museo del Canal, donde seguirán inspirando a nuevas audiencias y fomentando diálogos esenciales sobre la migración, el territorio y la identidad.

Un esfuerzo colectivo

El pabellón fue realizado gracias a una alianza entre el Museo del Canal, la Ciudad del Saber y la Fundación Arte y Cultura, con el invaluable apoyo del Ministerio de Cultura de Panamá. Esta colaboración refleja el compromiso del país con la promoción de su talento artístico y su historia en escenarios globales.

Con esta primera participación en la Bienal de Arte de Venecia, Panamá reafirma su compromiso de utilizar el arte como una herramienta de cambio, demostrando que, incluso desde un país pequeño, es posible abordar los grandes desafíos de nuestra era con creatividad, sensibilidad y visión.