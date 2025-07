$!Una obra sobre amor propio y autenticidad

El reconocido actor ecuatoriano Roberto Manrique, conocido por su participación en exitosas producciones como “Doña Bárbara”, “El Clon”, “Sin Senos Sí Hay Paraíso” y “Pasión de Gavilanes 2”, entre otras, regresa a los escenarios con una propuesta teatral profundamente personal: “El Juego de Ser Perfecto”.

La obra será presentada en Panamá del 23 al 25 de julio a las 8:00 p.m. en el Teatro Pacific, marcando una de las paradas más esperadas de su gira internacional.

“El juego de ser perfecto” es una obra escrita e interpretada por el propio Manrique, en la que invita al público a reflexionar sobre los estándares de perfección impuestos por la sociedad, la lucha interna por complacer expectativas externas y el valiente camino hacia la autenticidad. Con una narrativa honesta, emotiva y salpicada de humor, el actor construye una experiencia escénica que se convierte en un viaje de autodescubrimiento.

“Esta no es una historia de ficción, es un encuentro conmigo mismo”, expresó Manrique. “Me bajo del personaje y me subo a mí mismo como el foco principal de esta obra para contar no solo una verdad, sino varias que por años se intenta esconder. Es una obra para que las personas conozcan cada historia y vivencia más allá de lo que se ve en las redes sociales”, añadió.

Además, Manrique explicó que este montaje no solo muestra una nueva faceta de él, sino que también busca conectar de manera profunda con quienes asistan esos días.

Con esta obra, el actor ecuatoriano reafirma su compromiso con el arte como herramienta de transformación personal y social, usando el teatro no solo para entretener, sino para abrir conversaciones necesarias sobre el amor propio, la vulnerabilidad y la búsqueda del verdadero ser.