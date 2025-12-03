Se enciende la Navidad en la Terminal de Albrook

La época de compartir ha iniciado y con las notas de la banda de música del Instituto Nacional, se realizó el encendido del árbol de Navidad de la Gran Terminal Nacional de Transporte de Albrook, en donde personas de todas las edades disfrutaron del espectáculo.

Este año, el árbol fue patrocinado por Tigo, destacándose por su diseño moderno y una iluminación que capturó la atención de todos los presentes. Los niños fueron los más emocionados ya que el evento incluyó premios, regalos y dinámicas especiales.

Durante la actividad, la administradora general, Miriam Moreno, invitó a todos los panameños a visitar la Gran Terminal, tomarse sus fotos y dar inicio a esta temporada de Navidad, enfocada en compartir en familia y disfrutar de un ambiente lleno de alegría.