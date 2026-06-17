$!Seguridad y viviendas accesibles causan migración

El desplazamiento de la población entre provincias, que tradicionalmente se contemplaba del interior del país hacia la ciudad de Panamá y sectores de San Miguelito, en los últimos años se ha revertido debido a factores como la seguridad, el hacinamiento habitacional y la posibilidad de acceder a una vivienda propia a precios razonables, según explican los sociólogos.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo muestran que existe una disminución de residentes en el distrito de San Miguelito en los últimos 23 años.

El distrito especial, que en 2010 contaba con 315,019 personas, en el último censo de 2023 registró 280,777 personas, lo que representa una reducción de 34 mil residentes. Este fenómeno también se vislumbra en algunos corregimientos del distrito capital, siendo el más palpable Juan Díaz, que pasó de tener una población de 100,636 personas a 56,583, una reducción del 43.77% de sus habitantes.

Al respecto, la socióloga Lollalty DeCuvillier explica que el poder adquisitivo de las familias en sectores como San Miguelito los impulsa a buscar viviendas en zonas como Panamá Oeste.

“La gente dentro de San Miguelito no está construyendo viviendas porque la topografía no se presta y los espacios están saturados; lo que queda son opciones en Las Cumbres, Ernesto Córdoba y Alcalde Díaz, pero son muy costosas. Panamá Oeste les brinda la posibilidad de inmuebles más accesibles, por lo que optan por desplazarse a pesar del congestionamiento vehicular, las fluctuaciones de energía o la falta de agua potable”.