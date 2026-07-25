Seis medinas seculares de las Comoras, testimonios de los antiguos sultanatos de este archipiélago del océano Índico, fueron inscritas este sábado en el patrimonio mundial de la Unesco.

Estas ciudades-Estado fueron construidas a lo largo de las rutas comerciales del océano Índico. Algunas de ellas datan del siglo XII.

Las medinas comprenden murallas defensivas, palacios, mezquitas y plazas públicas, integradas en una red de callejuelas estrechas.

"Esta clasificación no es una línea de meta, sino un punto de partida", reaccionó Said Mohamed Alí Said, ministro de Cultura de las Comoras, quien se encuentra en la ciudad surcoreana de Busan para la reunión de los 196 Estados miembros de la Unesco, una organización de la ONU.

Las seis medinas, de las cuales cuatro se encuentran en la isla de Gran Comora y dos en la de Anjouan, son los primeros lugares del país en unirse a la lista del patrimonio mundial de la Unesco, integrada por más de 1.200 bienes culturales y naturales que presentan "un interés excepcional" para la humanidad.

"Este patrimonio es frágil y en algunos lugares está realmente en peligro. La clasificación cambia las reglas del juego: nos obliga, pero también nos abre puertas", declaró el ministro de Cultura comorano.

El archipiélago de las Comoras, situado a unos 300 km de las costas de África y poblado por unos 870.000 habitantes, ha estado durante siglos en la encrucijada de rutas comerciales marítimas entre África Oriental, Medio Oriente, Madagascar e India.

En la medina de la capital, Moroni, se alza la emblemática "Mezquita del Viernes", con su famoso minarete verde que domina el puerto. En las inmediaciones hay callejuelas empedradas y casas con puertas esculpidas en relieve.

"Las medinas comoranas albergaron sultanatos históricos. Desafortunadamente, la urbanización descontrolada y la 'modernización' las han desnaturalizado", lamenta Ania Mohamed Issa, directora general de la Oficina Nacional de Valoración del Patrimonio.

Entre las medinas inscritas en el patrimonio mundial figura la de Itsandra, pequeña ciudad marítima del siglo XIV, muy cerca de Moroni.

La”Las medinas comoranas albergaron sultanatos históricos. Desafortunadamente, la urbanización descontrolada y la ’modernización’ las han desnaturalizado”, lamenta Ania Mohamed Issa, directora general de la Oficina Nacional de Valoración del Patrimonio.

Este patrimonio es frágil y en algunos lugares está realmente en peligro. La clasificación cambia las reglas del juego: nos obliga, pero también nos abre puertas”, declaró el ministro de Cultura comorano.medina de Iconi, más al sur, construida a partir del siglo XII, alberga las ruinas del palacio de los sultanes de Bambao, una de las regiones de Gran Comora. Su estado de conservación es precario. Allí se encuentra la tumba del príncipe Said Ibrahim, hijo del último sultán de Gran Comora, Said “Esta clasificación no es una línea de meta, sino un punto de partida“, reaccionó Said Mohamed Alí Said, ministro de Cultura de las Comoras, quien se encuentra en la ciudad surcoreana de Busan para la reunión de los 196 Estados miembros de la Unesco, una organización de la ONU.lí.

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